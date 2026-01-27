Кредиторы не оставили крупный омский завод в покое из-за миллионных долгов

Кредиторы проголосовали против передачи дела в суд для завершения процедуры конкурсного производства.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 27 января, стало известно о том, что представители ФНС России проголосовали против обращения в арбитражный суд с ходатайством о завершении конкурсного производства в отношении госпредприятия Омской области «Ветсанутильзавод «Кормиловский».

– Воздержаться от принятия решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства, – сказано в протоколе заседания.

Согласно предоставленной конкурсным управляющим документации, ФНС России является основным кредитором ГПОО, на долю которого приходится 89,27 % задолженности предприятия, что составляет более 8,32 миллиона рублей. Отметим, что вторым кредитором является АО «Краснополье». Долг утильзавода перед «Краснопольем» составляет 10 тыс. рублей.

Напомним, что Ветсанутильзавод «Кормиловский» обанкротился летом 2023 года. Предприятие занималось переработкой биологических отходов после забоя животных.

Недвижимость обанкротившегося ГПОО «Ветсанутильзавод «Кормиловский» удалось продать в форме публичного предложения на торгах. Сообщается, что завод приобрел бизнесмен из Ижевска. Денис Рудаков купил имущественный комплекс, когда цена лота снизилась до 4,6 млн рублей.

Иногороднему бизнесмену достались земельные участки, здания, сооружения, коммунальные сети и подъездная дорога, расположенные на территории Кормиловки.