Дешевеет только сахар: названа причина роста цен на базовые продукты в Омске

Зарубежные овощи бьют по кошелькам омичей.

Omskinform.ru

В конце прошлого года в Омской области значительно подорожали овощи. По данным Росстата, цены в регионе выросли на 0,3 %.

По словам заместителя управляющего Отделением Омск Банка России Ильи Плиндера, цены на овощи «подскочили» из-за более дорогой привозной продукции.

– В конце прошлого года заметно подорожали овощи: капуста, картофель, свекла и лук. На смену продукции местных овощеводов на прилавки начала поступать привозная, более дорогая. Она поступала как из других регионов страны, так и из ближнего зарубежья. Повышение затрат на логистику, зарплату – все это легло в конечную стоимость, – рассказал Плиндер.

Как отметили в Омском отделении Банка России, из представленных на омских полках продуктов дешевеет только сахар. Это происходит из-за увеличения производства и наличия больших запасов.

Помимо этого, в преддверии новогоднего сезона цены выросли в кафе и ресторанах. Это связано с увеличением спроса и ростом затрат на продукты и зарплаты сотрудников.

В декабре подорожали компьютеры, телефоны и другая электроника, что также связано с повышенным спросом перед праздниками. Ретейлеры включили в цены возросшие затраты на логистику и аренду помещений. Однако за год цены на технику, электронику и компьютеры снизились. В декабре прошлого года подешевела обувь и меховые изделия из-за теплой погоды и снижения цен продавцами для стимулирования продаж.

Зарубежный туризм стал дешевле из-за сезонного снижения спроса по некоторым направлениям и укрепления рубля. За год услуги зарубежного туризма подешевели на 11,2 %. В сегменте услуг также отмечен рост платы за доступ в интернет и подписки на онлайн-видеосервисы, что связано с затратами на поддержание сетей.

В целом по стране инфляция замедлилась и составила 5,6 %, что является самым низким значением с 2020 года. Банк России планирует поддерживать высокие процентные ставки для стабилизации инфляции. По прогнозам, в 2026 году инфляция опустится до 4–5 % и стабилизируется вблизи 4 % в дальнейшем.