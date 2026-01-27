Дворец культуры под Омском передали в руки молодого перспективного режиссера

В ДК имени В. Е. Часницкого в поселке Крутая Горка появился новый руководитель.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 27 января, в поселке Крутая Горка в должность директора ДК имени В. Е. Часницкого вступил Александр Усольцев. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Как рассказал градоначальник, молодой руководитель имеет образование режиссера, он выпускник Омского областного колледжа культуры и Алтайского государственного института культуры.

– Желаю Александру Константиновичу продуктивной работы на благо города и успешной реализации планов в рамках культурной столицы – 2026, – пожелал мэр новому руководителю.

До недавнего времени он работал в ГЦНТ, где курировал проект «Тут молодежь» – «Территория универсального творчества». Усольцев зарекомендовал себя как хороший организатор, умеющий вовлекать людей в творчество.