Прокуратура «воскресила» умершего по случайности омича

Прокуратура Октябрьского округа Омска помогла 62-летнему местному жителю восстановить свое законное положение после ошибочного признания его умершим.
Проверка установила, что летом прошлого года мужчина обнаружил, что его банковская карта заблокирована, а аккаунт на портале госуслуг автоматически закрылся из-за якобы наступившей смерти владельца. Информация подтвердилась, когда он обратился в банковские организации, государственные органы и бюджетные учреждения.
Ошибка возникла из-за некорректной идентификации пациента больницей. Врачи случайно приписали личные данные заявителя незнакомому человеку, которого привезла скорая помощь.
– Выявленные нарушения повлекли внесение в первичное свидетельство и справку о смерти недостоверных сведений. На основании медицинских документов органом записи актов гражданского состояния произведена государственная регистрация смерти живого человека, – объяснили в прокуратуре.
Прокуратура внесла представление в больницу, а также в интересах мужчины направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения его в живых, внесении изменений в актовую запись акта о смерти, первичное свидетельство и справку о смерти.
Также истец добился возмещения морального ущерба в размере 40 тыс. рублей.