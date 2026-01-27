Пошли четвертые сутки: в Омске бесследно пропали две школьницы

Девушек не видели с пятницы.

Фото: vk.com/55mvd

Пропавших в Омске несовершеннолетних воспитанниц детского дома до сих пор не нашли. Об этом «Омск-информу» рассказали в полиции.

Напомним, 17-летняя Елизавета Морозова и 16-летняя Елизавета Николаева пропали еще 23 января. Девушки вышли из учреждения и не вернулись.

В УМВД по Омской области пояснили, что омички исчезли бесследно, и поиски продолжаются. Правоохранители предпочли не раскрывать, какие версии отрабатывают на данный момент.