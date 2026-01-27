В Омской области четвертый месяц ищут пропавшего мужчину со шрамом

Он вышел из дома в октябре и исчез.

Фото: vk.com/55mvd

В Омской области пропал 42-летний Алексей Колмаков. Как сообщили в полиции, мужчина ушел из дома в Новопокровке в начале октября прошлого года. Накануне Нового года его видели в селе. До сих пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост около 170 см, большой шрам от ожога на левой ноге.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Валерия Анатольевича, просят сообщить по телефонам: +7 (999) 329-46-18, +7 (904) 585-07-06, 79-36-24 или 102.