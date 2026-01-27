В Омске двух бывших полицейских осудили за распространение наркотиков

Им назначили 16 и 17 лет лишения свободы.

В Омске суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции Сорокину В. В. и Сорокину М. В., признанным виновными в сбыте наркотических средств в крупном размере организованной группой (пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, преступление продолжалось с декабря 2018 по июль 2020 года.

Установлено, что оперуполномоченный УНК УМВД России по Омской области действовал сообща с собственным отцом, вышедшим на пенсию из органов внутренних дел, и своим знакомым. Подозреваемые регулярно покупали крупные партии наркотиков и сбывали их через интернет.

– Приговором установлено, что Сорокин В. В. (пенсионер МВД) выступил организатором и руководителем группировки. Он разрабатывал план, устанавливал цены, распределял роли и доходы, вовлек в преступную деятельность своего сына и третье лицо, – уточнили в пресс-службе судов.

Во время следствия раскрыто более 40 эпизодов преступной деятельности. Бывшим полицейским назначено наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафами в размере 2 миллиона и 2,5 миллиона рублей. Их лишили специальных званий.

Также суд взыскал с осужденных солидарно свыше 1,3 млн рублей в качестве дохода, полученного от преступной деятельности.

Третий участник группировки, уголовное дело против которого рассматривалось отдельно, ранее получил восемь лет тюрьмы.