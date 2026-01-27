Федеральный банк нарастил число зарплатных клиентов до 11 миллионов

Доля крупнейшего игрока на рынке зарплатных проектов превысила 20 %, а клиентская база показала рекордный рост за год.

Фото: пресс-служба ВТБ

Более 11 млн россиян сегодня получают заработную плату на карты ВТБ. По итогам 2025 года доля банка на рынке зарплатных проектов превысила 20 %, а в ближайшие два года показатель планируется увеличить до 25 %.

За год портфель зарплатных клиентов – физических лиц вырос на 1,6 млн и достиг 11,1 млн человек, что стало рекордным результатом для банка. Параллельно на 28 % увеличилось число корпоративных участников зарплатных проектов – до 440 тыс. компаний.

Существенный вклад в рост обеспечили сотрудники быстроразвивающихся отраслей. Для разных профессиональных групп формировались специализированные предложения с учетом профиля занятости. В результате число клиентов среди ИТ-специалистов и работников телекоммуникаций увеличилось на 78 %, в сфере недвижимости – на 28 %, а в образовании, финансах и агропромышленном комплексе – на 21 %.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число регионов-лидеров по количеству зарплатных клиентов вошли Крым, Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.

– Перезапуск зарплатного проекта в прошлом году позволил нам преодолеть очередной рубеж в 11 млн клиентов, – отметил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер. – ЗП ВТБ стал отдельным брендом на рынке. Мы не просто переупаковали продукт, мы пересобрали программу лояльности, добавили игровые и стимулирующие механики, сделав акцент на развитии в банке за доверие и сотрудничество. Уже сегодня каждый пятый россиянин получает зарплату в ВТБ. В этом году клиенты почувствуют еще больше выгоды от ежедневных транзакций по нашим картам, размещения средств на вкладах и накопительных счетах, участия в программе «Семейный банк» и использования наших цифровых сервисов.

По оценке финансовой организации, обновленный формат зарплатных проектов позволяет укреплять позиции не только в столичных регионах, но и по всей стране.

* Расчеты банка на основе данных Frank RG.