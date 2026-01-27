Омск-Информ
·Культура/Афиша

Чаепитие, ярмарка и хоровод: омичей зовут отметить Масленицу на «Зимнем Любинском»

Праздник пройдет под девизом «Омск – город по имени Солнце!»

Омск готовится к масштабному празднованию Масленицы. Центром народных гуляний станет «Зимний Любинский».

Улицы Музейная и Ленина начнут украшать 16 февраля. Фишкой праздника в этом году станет знакомство с традициями сибирского чаепития. Специально для торжества омские предприниматели разработали эксклюзивный «сибирский» купаж чая, который станет основой чалдонского чаепития.

На Любинском проспекте также развернется большая ярмарка ремесленников и омских производителей. Запланированы творческая программа, традиционные народные гулянья и хороводы.

