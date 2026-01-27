Скончался ветеран Великой Отечественной войны родом из Омской области

Его не стало на 101-м году жизни.

Вчера, 26 января, стало известно, что в минувшую пятницу на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Третьяк, проживавший на территории Родионово-Несветайского сельского поселения.

Николай Федорович родился 17 августа 1925 года в селе Краснодарка Омской области. Призванный в ряды армии совсем юношей, он служил снайпером и пулеметчиком в составе 319-й стрелковой дивизии Третьего Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, где и встретил Победу в июне 1945 года. За мужество и отвагу был награжден медалью «За победу над Германией».

После демобилизации в 1951 году Николай Третьяк долгие годы трудился в колхозе «Красный Октябрь», за что в 1986 году был удостоен медали «Ветеран труда». Последние 20 лет он жил в слободе Родионово-Несветайская в окружении семьи.