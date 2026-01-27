Забыла дорогу домой: в Омске пенсионерка потерялась на морозе

Пожилую омичку нашли в магазине.

Фото создано при помощи ИИ

В Кировском округе Омска успешно завершились поиски пожилой женщины, которая бесследно исчезла из дома в минувшую субботу. Около 22:00 родственники 89-летней омички, не сумев найти ее самостоятельно, обратились за помощью к правоохранителям.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил приметы пропавшей и приступил к патрулированию района. В ходе проверки торговых точек сотрудники ведомства заметили в одном из магазинов женщину, подходящую под описание. Пенсионерка была сильно дезориентирована: она смогла назвать свое имя, но совершенно не помнила дорогу домой.

Росгвардейцы убедились, что жизни и здоровью омички ничего не угрожает, после чего доставили ее в отдел полиции, где ее уже ждали родственники.