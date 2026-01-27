На омских дорогах появятся камеры за 36,9 млн рублей

До конца года в регионе будут работать 35 современных систем.

Фото создано при помощи ИИ

В Омской области начинается масштабное расширение системы видеофиксации нарушений ПДД. Казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» заключило контракт стоимостью 36,9 млн рублей на установку и обслуживание передвижных комплексов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке. Подрядчиком выступило ООО «НИЦ ГЛОНАСС».

В рамках соглашения на дороги региона выведут 35 комплексов: 33 устройства моделей «СКАТ-П» и «СКАТ-ПП», а также два комплекса «КОРДОН-ТЕМП». Оборудование, включающее вычислительный модуль, треноги и аккумуляторные боксы, уже передано исполнителю.

Система будет работать до 14 декабря 2026 года. Всего подготовлены 144 локации для установки комплексов. Они появятся на ключевых магистралях Омска и наиболее аварийных участках загородных трасс.