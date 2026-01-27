Омск-Информ
·Спорт

«Авангард» расторг контракт с молодым защитником

Клуб покинул игрок «Омских Крыльев» Даниил Степанов.

Хоккейный клуб «Авангард» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с защитником Даниилом Степановым. «Ястреб» выступал за фарм-клуб «Омские Крылья».

– Благодарим Даниила за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что в текущем сезоне Степанов набрал (3+3) 6 очков за 12 матчей.

