Синоптики рассказали о погоде в Омске в последний морозный день

С завтрашнего дня в регионе начнет теплеть.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –20...–25 °C.

Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 м/с. На дорогах – гололедица. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ближе к ночи морозы усилятся. Столбик термометра опустится до –30...–35 °C, по северо-западу до –25 °C. Скорость южного ветра составит 3–8 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет падать.

Отметим, что с завтрашнего дня в регионе начнет теплеть.

