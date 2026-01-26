Омское агропредприятие с многомиллионной прибылью оказалось на грани банкротства

Суд ввел финансовое наблюдение в отношении ООО «Николаевское».

В понедельник, 12 января, арбитражный суд ввел процедуру финансового наблюдения в отношении ООО «Николаевское» из Черлакского района Омской области – это первая стадия банкротства. Согласно решению суда, наблюдение будет длиться четыре месяца и завершится 12 мая.

ООО «Николаевское» было зарегистрировано в ноябре 2016 года. По данным открытой отчетности ФНС, предприятие ежегодно показывало прибыль с момента основания. Так, по итогам 2024 года выручка компании составила около 206,4 млн рублей, а чистая прибыль – 20,7 млн рублей.

На текущую стадию банкротного процесса вышло заявление АО «Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный клиринговый центр», которое заявило требования к ООО «Николаевское» на сумму 38,8 млн рублей. Из этой суммы 19,6 млн рублей – это основной долг, а еще 19,2 млн рублей – начисленные проценты.

Кроме того, в качестве временного управляющего суд назначил Андрея Чалахова, который состоит в Союзе арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства».