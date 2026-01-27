Венчурный фонд «Трамплин» поддержит стартапы студентов СИБИТа

Наставники и индустриальные партнеры помогут участникам акселерационных программ сократить путь от идеи до первых продаж и интереса со стороны инвесторов.

АНОО ВО «СИБИТ» В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) 23 января были подписаны соглашения между венчурным фондом «Трамплин» и командами – участниками акселерационной программы «Высота-55». Стороны выразили намерение осуществлять взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям:

Развитие технологического предпринимательства и инновационной экосистемы Омска и Омской области.

Информирование о технологических задачах, актуальных для решения, и поиск перспективных инновационных решений и проектов в сфере информационных технологий.

Привлечение экспертов и спикеров к участию в мероприятиях сторон, направленных на развитие инновационных проектов и технологического предпринимательства.

Реализация программ развития и поддержки предпринимателей.

Информационный обмен о программах развития и поддержки начинающих и действующих предпринимателей.

Отдельное соглашение, которое также касается разносторонней поддержки студенческих стартапов, было подписано между руководством «Трамплин Венчурс» и АНОО ВО «СИБИТ».

Акселерационная программа «Высота-55» для будущих лидеров технологического бизнеса была запущена в СИБИТе в сентябре прошлого года. Тематика образовательного интенсива касалась телекоммуникационных и транспортных систем, включая беспилотные технологии. На предложение поучаствовать в акселераторе откликнулись 325 студентов вуза, которые сформировали 38 команд. Обсуждение задумок и перспектив их практического применения проходило с участием экспертов Центра развития социально-предпринимательских инициатив («Точка Кипения Омск»). Специалисты отметили наиболее проработанные студенческие проекты, и по результатам итоговой защиты 5 команд получили рекомендацию на заключение соглашения с венчурным фондом «Трамплин».

– В рамках нашего фонда создан Центр технологического предпринимательства, который работает на базе городской «Точки Кипения Омск». Цель центра – доведение попавших в него проектов до инвестиционной пригодности. Ну а дальше уже будет подключено наше первичное венчурное финансирование. Кроме того, у нас есть понимание того, как работают многочисленные государственные программы поддержки инноваций. Мы можем помочь стартаперам так составить заявку, что их проекты с высокой степенью вероятности получат еще и господдержку, – рассказал о планах сотрудничества с СИБИТом руководитель ООО «Трамплин Венчурс» Сергей Сухих.

Он отметил высокий потенциал лучших проектов акселерационной программы «Высота-55». В частности, это касается «Системы автоматизированного поиска людей с помощью БПЛА на основе нейросетевых моделей», представленной командой Матвея Коноваленко. Ребята предложили решение, позволяющее повысить эффективность поисково-спасательных операций.

– При многочасовом просмотре видео с дрона внимание человека-оператора неизбежно притупляется, что может привести к роковой ошибке. Ручной анализ видеозаписей после полета занимает часы, которых у попавшего в чрезвычайную ситуацию человека просто нет. Наше решение позволяет дрону самостоятельно, без постоянного контроля оператора обследовать местность и находить людей, – пояснил разработчик.

Разработанный студентами СИБИТа программный модуль может в реальном времени анализировать видеопоток с камеры дрона и мгновенно оповещать оператора о найденных людях. На текущий момент уже создан экспериментальный образец БПЛА и идет подготовка к проведению его практических испытаний с поисково-спасательными отрядами. Высокой степенью проработки система автоматизированного поиска людей обязана не только энтузиазму студентов, но и тому пристальному вниманию, которое уделяет развитию беспилотников руководитель АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.

АНОО ВО «СИБИТ»

– Это очень перспективное и, без преувеличения, стратегическое направление. До сих пор у многих складывается впечатление, что беспилотники пригодны только для военных целей, но это далеко не так. Беспилотные летательные аппараты актуальны в сельском хозяйстве, геологоразведке, охране общественного порядка, поисково-спасательных работах, энергетике, строительстве и других отраслях. Во многих производственных отраслях экономики беспилотники в самое ближайшее время смогут компенсировать дефицит кадров, – считает ректор вуза.

Приобщение студентов еще на стадии обучения к самым востребованным направлениям в СИБИТе считают приоритетной задачей.

– Задача вуза сегодня – не просто дать знания, а создать среду, где студенты могут стать успешными предпринимателями, не уезжая из своего региона, а ученый сможет продать свои разработки и довести их до стадии коммерциализации, не меняя своей основной специализации, – отметил Максим Родионов. – Именно поэтому обучение в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий является исключительно практикоориентированным. Взаимодействие с венчурным фондом «Трамплин», инновационной площадкой «Точка Кипения Омск» и выход на их многочисленных бизнес-партнеров позволит реализовывать этот подход с еще большей эффективностью.

Добавим, что СИБИТ с акселерационной программой «Высота-55» ранее стал победителем в конкурсном отборе федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Наработки омского вуза в области развития и поддержки высокотехнологичных студенческих стартапов будут представлены на III Форуме негосударственного образования, который пройдет с 16 по 17 февраля в московском инновационном кластере «Ломоносов».