Буше объяснил, почему поставил на Мишурова после скандальной драки с «Адмиралом»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше объяснил выбор вратаря на предстоящий матч. По словам наставника, игру с первых минут начнет Андрей Мишуров, так как голкиперу необходима игровая практика.
– Ему необходима игровая практика, и это прекрасная возможность реабилитироваться после прошлого матча. При этом Никите Серебрякову тоже нужно отдохнуть. Сочетание этих факторов привело нас к такому выбору.
Также главный тренер уточнил, что не обсуждал с Мишуровым тему возможных драк на льду. По словам Буше, основная задача голкипера – надежно играть и ловить шайбы, чего в клубе от него и ожидают.
Напомним, что прошлая встреча с «Адмиралом», состоявшаяся 1 октября в Омске, получила широкий резонанс из-за драки между вратарями Андреем Мишуровым и Адамом Хуской. После финальной сирены омский голкипер признался, что давно хотел вступить в подобное столкновение, однако главный тренер «ястребов» Ги Буше такую выходку не одобрил и на некоторое время исключил Мишурова из состава.