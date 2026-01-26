Буше объяснил, почему поставил на Мишурова после скандальной драки с «Адмиралом»

Прошлая игра завершилась со счетом 6:1 в пользу омичей.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше объяснил выбор вратаря на предстоящий матч. По словам наставника, игру с первых минут начнет Андрей Мишуров, так как голкиперу необходима игровая практика.

– Ему необходима игровая практика, и это прекрасная возможность реабилитироваться после прошлого матча. При этом Никите Серебрякову тоже нужно отдохнуть. Сочетание этих факторов привело нас к такому выбору.

Также главный тренер уточнил, что не обсуждал с Мишуровым тему возможных драк на льду. По словам Буше, основная задача голкипера – надежно играть и ловить шайбы, чего в клубе от него и ожидают.