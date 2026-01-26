«Авангард» выставил против «Адмирала» вратаря, устроившего фееричную драку

Оппонент Андрея Мишурова по скандальной драке сейчас травмирован.

hawk.ru

В сегодняшнем матче «Авангарда» против владивостокского «Адмирала» ворота омичей будет защищать Андрей Мишуров, сообщает пресс-служба «ястребов». Тренерский штаб омичей решил дать паузу основному голкиперу Никите Серебрякову.

Предыдущая игра с «Адмиралом» в Омске, проходившая 1 октября, запомнилась фееричной дракой, которую устроили Мишуров и вратарь дальневосточников Адам Хуска. Они сцепились в третьем периоде, устроив кулачный поединок в центре площадки. Оба голкипера отлично смотрелись, но Мишуров оказался проворнеее и сумел нанести оппоненту разящий удар в подбородок. Зрители поддержали его овацией.

Фото: hawk.ru

После игры, которая закончилась победой «Авангарда» со счетом 6:1, вратарь омичей заявил, что давно хотел подраться с вратарем другой команды. Главный тренер «ястребов» Ги Буше своего голкипера в этом не поддержал и долгое время не выпускал на лед.

Отметим, что Адам Хуска сейчас травмирован, соответственно, реванша между ним и Мишуровым сегодня ждать не стоит. Да и вряд ли голкипер омичей рискнет снова драться, зная о последствиях со стороны тренерского штаба.