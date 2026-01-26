Омск-Информ
·Общество

Морозы неожиданно помогли в работе скорой помощи в Омске

Сократились количество вызовов, госпитализаций и среднесуточная нагрузка.

Аномальные морозы, стоявшие в Омске на прошлой неделе, положительно сказались на работе скорой помощи. Как сообщили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», в период с 19 по 25 января было выполнено 6079 вызовов, что на 8 % меньше уровня предыдущей недели, когда неотложка выезжала к омичам 6603 раза.

Среднесуточная нагрузка на службу также снизилась – 868 вызовов против 943 неделей ранее. Кроме того, сократилось количество госпитализаций – с 2609 до 2275 (снижение на 12,8 %). Возможно, это связано с тем, что многие омичи в морозы остались дома.