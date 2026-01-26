Пожарный по вызову и «интеллектуальный» приват: омские стриптизеры рассказали о трендах профессии

«Омск-информ» узнал пикантные детали работы в этой нетривиальной сфере.

Freepik.com

В омском арт-пространстве М45 откровенно рассказали о стриптизе: почему все фильмы о представителях этой профессии не более чем миф, как строить семью при такой специфической работе и принципе «можно трогать».

В качестве респондентов выступили экс-стриптизер, вокалист группы «Доктор Странная Любовь» Виктор и профессиональная танцовщица и стриптизерша Стася. «Омск-информ» подробно узнал об их жизни в пикантной индустрии, о которой не принято говорить вслух.

Мифы голого бизнеса

У стриптизеров нет трудовой книжки. За время работы они должны успеть заработать приличное количество денег, чтобы жить безбедно в старости. Заработать можно, как уверяют Виктор и Стася, деньги легкие. Однако не все умеют копить, а представления о роскошной жизни танцовщиков обманчивы.

Многие, кто пришел в стриптиз, о работе знают только из кино. Но в «Шоу-герлз» (18+) и «Супер Майке» (18+) нет ничего правдивого.

Главные герои участвуют там в красивых шоу, блестящая хореография восхищает публику, которая восторженно аплодирует.

В реальности же в стрип-клубах девушки по очереди просто танцуют на пилоне, и никто не устраивает шоу. В Омске вообще особо не любят вкладываться в рекламу. Клубы и без того хорошо зарабатывают.

Шедеврум

Душ и крейзи-меню

Кстати, их шесть в городе, в «меню» традиционные приватные танцы, VIP-комнаты, караоке-зал и коллекция напитков. Есть и душевые кабины, в которых иногда девочки купаются под взглядами гостей либо с гостем вместе. С ними связаны курьезные случаи, веселые и не очень.

– У нас был момент, когда две молодые девочки недоглядели за гостем, – рассказывает Стася. – Месяц не было горячей воды, они об этом не знали и растерялись, а он был пьян и начал бегать голый по залу.

Еще у одной истории печальный конец – друзья для пожилого мужчины заказали такой душ с девочками. В разгар «процесса» решили отдернуть штору, ему стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь.

Freepik.com

Внешность не имеет значения

Для работы в стрип-клубе нет учебных заведений и не требуется особой подготовки, но хореографическое образование, пусть в детстве, пусть это было просто увлечением, все же приветствуется. Акробатическая подготовка тоже, все же танец на шесте осилить сложно, но и без этого можно обойтись.

– Умение танцевать в стриптизе – это не главное, – заявляет Стася.

Главное – выстраивать коммуникацию и раскрепощенность. Зарабатывают в стриптизе не за выход на сцену, а на позициях крейзи-меню. На сколько ты «раскрутишь» гостя, столько и заработаешь (крейзи-меню – это список особых шоу и услуг, которые предлагают в клубах и барах – ред.).

Ребята уверяют, что, в принципе, в стриптиз можно прийти в любом возрасте: даже милфы пользуются спросом. Они упомянули 40-летнюю даму с четырьмя детьми, которая пользовалась особой популярностью. Конечно, хотят видеть молодых и стройных, но размер груди и вес не важен. Были и полные танцовщицы, которые неплохо зарабатывали, но их мало, просто потому, что не каждая девушка с лишними килограммами на такое решится.

Freepik.com

В стрипе не только девушки

Стать стриптизером не может только закомплексованный мужчина, здесь тоже нет особых требований к внешности. Свой небольшой рост или неангельское обличье парень компенсирует харизмой, а неуклюжесть затмит хорошо накачанное тело на 5+.

– Самые популярные мужские образы – полицейский, пожарный, сантехник, – рассказывает Виктор.

omskinform.ru

Прибыльно, но опасно

Стереотипы и в этой профессии имеются, чего не скажешь про ставки. За один выход на смену «стрипухам» платят фиксированные 1500 – это и есть ставка, к ней плюсуются чаевые в общем зале, консумации (процент от стоимости коктейлей – ред.), и выручки за крейзи-меню.

– Сейчас, в холод, стрип-клубы не пользуются популярностью, – отметила Стася.

Баснословный куш сорвать можно, «покупка» стриптизера стоит 50–100 тысяч рублей, но беззаботной жизнь по ту сторону пилона не назовешь, профессия небезопасная. Стася на позициях, что называется, «интеллектуального» привата. С ней обсуждают абсолютно разные темы, начиная от взаимоотношений, а заканчивая книжками и сериалами. Для себя она тоже выработала отношение к своей сфере деятельности.

– Маску надеваешь и идешь работать в зависимости от образа, – говорит она. – Для меня это, по сути, та же самая сцена, только я в другой роли. Для меня это и некий социальный эксперимент. Просто посмотреть, какие там люди, какое у них мировоззрение, чем они занимаются, что они думают и хотят.

Большинство мужчин, которые ходят в такие клубы, обычные, уверяет Стася.

– Иногда приходят развлечься, кто-то за женским вниманием, у кого-то кризис в отношениях или развод. Все они хотят любви и тепла, – говорит она.

Кстати, Стася ни разу не встречала в клубе своих друзей и знакомых, в ее окружении о ее специфичной работе знают. Даже родители и парень. Подруги не осуждают за ее образ жизни, лишь один человек из ее окружения отрицательно среагировал на ее решение уйти в стриптиз.

– Самое неприятное для меня в работе – это алкоголь. Я его не люблю, – говорит она.

Freepik.com

«Дедушка перепишет наследство»

Пример Стаси – уникальный случай, уверяет Виктор. Трезвое отношение и отстраненность, позитивную роль играет еще и понимание близкого человека. Все мужчины все равно приходит в стрип-клуб с одним желанием, что бы ни думали девушки. К стриптизершам, где тело напоказ, отношение одно – девушка легкого поведения. У представительниц прекрасной половины же изрядно расширяются рамки морально-этических представлений о жизни. Целомудрие и скромность сохранить не удается, не у всех девочек есть чувство меры, потому многие спиваются или становятся наркоманками.

– Мужчины приходят в стриптиз-клуб, чтобы отдохнуть и расслабиться, а не для того, чтобы найти жену и будущую мать своих детей – это с одной стороны. С другой – когда ты в стриптизе, времени на отношения нет, как и желания их заводить, – говорит Виктор.

Профессия не на вырост, из нее можно только уйти либо строить параллельный бизнес. И лучше это сделать как можно раньше.

– Конечно, хочется, чтобы богатый дедушка переписал на тебя свое состояние, но такого не бывает. Я – тренер, даю уроки pole dance. Возможно, открою свою школу, – говорит Стася.

Работа в стрип-клубах небезопасная, агрессивных мужчин и разгулявшихся женщин хватает. Рядом криминал и темные личности, жирующие чиновники и мажоры. Медицинские услуги стриптизеры оплачивают за свой счет, хотя справку из кожвендиспансера никто не спрашивает. Но прививки делают, в том числе от гриппа и вируса папилломы человека.

Кстати, меккой стриптиза опытные стриптизерши считают Тюмень, заработки там существенно отличаются от омских. Попасть в Арабские Эмираты им тоже хочется, но и Сибирь подойдет.