Здоровье «в один клик»: теперь им можно управлять с онлайн-сервисами «Евромеда»

Современные цифровые технологии – телемедицина и мобильное приложение – существенно экономят время, если надо записаться к врачу или получить консультацию дистанционно.

В современном ритме жизни, когда каждая минута на вес золота, забота о здоровье не должна быть обузой. Быстро получить результаты анализов, легко записаться или отменить визит к врачу, оплатить услуги онлайн или получить квалифицированную консультацию дистанционно – все это требует мгновенных и удобных решений. Именно здесь на первый план выходят современные цифровые технологии: телемедицина и мобильное приложение.

Медицинский центр «Евромед» предлагает именно такой функционал. Проконсультироваться с врачами можно онлайн, не покидая дома или офиса, с помощью телемедицинских технологий. А посмотреть результаты анализов и записаться на прием к врачу можно буквально в два клика в мобильном приложении: без звонков и переписок в чатах.

Телемедицина

Этот сервис особенно удобен для тех, кто не хочет тратить время и силы на дорогу и желает сохранить некоторую конфиденциальность – получить консультации можно в комфортной для человека обстановке один на один с врачом. Также сервис подходит пациентам, находящимся в других городах или отдаленных районах – связаться со специалистом можно, минуя утомительные поездки.

В «Евромеде» доступны онлайн-консультации с помощью телемедицинских технологий по множеству направлений, включая терапию, кардиологию, неврологию, урологию, эндокринологию, травматологию-ортопедию, акушерство-гинекологию, онкологию, оториноларингологию, а также различные виды хирургии (сердечно-сосудистая, общая, пластическая, челюстно-лицевая) и другие. Актуальный перечень врачей и специальностей представлен на сайте клиники.

Мобильное приложение

«Евромед» предлагает удобное мобильное приложение, которое может стать персональным медицинским помощником для каждого. Это своего рода «регистратура в кармане».

В мобильном приложении «Евромед» можно:

· записываться к врачам или на диагностические исследования без звонков в справочную;

· просматривать историю посещений и результаты всех обследований;

· оплачивать услуги по особым условиям – со скидкой 5 %*.

Скачать последнюю версию (1.7.3) мобильного приложения «Евромеда» можно в Google Play, App Store, RuStore.

Телемедицина и мобильное приложение «Евромеда» – это не просто следование современным тенденциям. Сегодня это реальный, эффективный и комфортный путь к заботе о собственном здоровье и благополучии!

