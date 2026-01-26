Пожар в омских Кузьминках не могли потушить из-за машин во дворе

Хаотичная парковка мешала подъезду к зданию коленчатого подъемника. Без него тушение пожара затянулось.

Фото: 55.mchs.gov.ru

Омские спасатели рассказали о тушении крупного пожара в микрорайоне Кузьминки, произошедшего утром 25 января. Работе сотрудников МЧС сильно мешали припаркованные во дворе легковые автомобили.

Как сообщалось ранее, сигнал о пожаре поступил в 7.14, на место происшествия были оперативно направлены 9 пожарных автомобилей и 35 сотрудников МЧС. Они спасли 29 жильцов дома, включая 8 детей. Еще 96 человек самостоятельно покинули здание. Четверо жильцов были госпитализированы с отравлением продуктами горения, женщина, получившая ожоги 85 % тела, сегодня умерла в больнице.

– Очередной серьезный пожар на Левобережье, и спецтехника вновь столкнулась с трудностями при подъезде к дому из-за хаотичной парковки, – говорит начальник караула 24-й пожарно-спасательной части Станислав Мацкевич. – Коленчатый подъемник не смог приблизиться к зданию. Мы тянули рукавную линию через подъезд, снаружи подали мощный лафетный ствол. Между стеной и облицовочной плиткой высотки проложен слой минеральной ваты, которая могла стать проводником для огня. Важно было этого не допустить. На этом этапе нам был крайне необходим коленчатый подъемник, но из-за заставленного машинами двора подъехать к дому он так и не смог. Обследование проводили с помощью автолестницы, что значительно усложняло работу: приходилось постоянно спускаться, переставлять технику и снова подниматься. Коленчатый подъемник в такой ситуации сэкономил бы много времени.

Открытое горение в многоэтажке было ликвидировано в 8.28. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. По предварительным данным, возгорание в Кузьминках произошло из-за короткого замыкания электрооборудования на балконе. Квартира на седьмом этаже, ставшая очагом возгорания, сгорела полностью.