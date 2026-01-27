Ford и Isuzu: в Омске требуют миллионы за иномарки должников

Деньги с продажи пойдут на оплату долгов.

Фото: Freepik.com

Судебные приставы выставили на аукцион несколько автомобилей омских должников. В феврале продать с молотка планируют машины граждан и компаний.

Самым дешевым в этом списке оказался Opel Vectra 2003 года выпуска. Его выставили на торги за 217 тыс. рублей (шаг – 4 тыс. рублей).

Isuzu 2012 года выпуска выставили на торги более чем за 2,7 млн рублей (шаг – 28 тыс. рублей). Это самый дорогой автомобиль в подборке. Транспорт принадлежал ООО «Омега Плюс». Компания работает в сфере аренды и управления недвижимостью.

На торги выставили и автомобиль Skoda Rapid 2019 года выпуска. Начальная цена составляет 728 тыс. рублей. Шаг аукциона – 15 тыс. рублей.

За 690 тыс. рублей выставили автомобиль Honda Fit 2014 года выпуска. Шаг аукциона – 14 тыс. рублей.

Ford Focus 2012 года оценили минимум в 564 тыс. рублей. Шаг аукциона – 11 тыс. рублей.

Отметим, что некоторые автомобили находятся в залогах. Например, Toyota Corolla 2008 года выпуска (419 тыс. рублей). В залоге у налоговой находится ГАЗ 2010 года выпуска (600 тыс. рублей), принадлежащий ООО «Монтажстройпроект». За 617 тыс. выставили на торги ГАЗ 2012 года выпуска. Машина ООО «Гранторг» также в залоге у налоговой.

Ранее также сообщалось, что на продажу выставили имущество АО «Тепловая компания». По данным портала «ГИС Торги», приставы продают КамАЗ и ЗИЛ организации.