В департаменте городского хозяйства Омска не могут найти замдиректора

Замдиректора предстоит следить за готовностью теплоснабжающих организаций и координировать работу ресурсников.

Omskinform.ru

На портале «Госслужба» обновили вакансию в руководстве департамента городского хозяйства мэрии Омска. Ищут кандидата на должность заместителя директора ведомства – ему поручат контроль за сферой ЖКХ.

Кандидат должен будет организовывать надежное теплоснабжение жителей и следить за выполнением требований по готовности к отопительному сезону. В его обязанности также входит проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к зиме, организация работы комиссии по проверке готовности, а также согласование вывода источников тепловой энергии и сетей в ремонт или из эксплуатации.

Кроме того, заместитель будет координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций Омска по вопросам бесперебойного обеспечения жителей электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, а также водоотведением.

Должность остается вакантной с прошлого лета – закрыть ее до сих пор не удалось. Условия оплаты труда не изменились: соискателям предлагают от 57 550 до 70 580 рублей в месяц без учета надбавок за чин, выслугу лет, премиальных и других выплат. Подать документы можно до конца апреля.

Напомним, департамент городского хозяйства возглавляет Евгений Фомин. В его штабе – первый заместитель Михаил Горчаков, а также три заместителя: Александр Рюмкин, Асхат Сабитов и Артур Файков.