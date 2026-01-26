Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Стало известно, кто выиграл аукцион на акваторию Иртыша в Омске

Участок напротив Первомайского пляжа ушел в аренду на 19 лет.

Филиал федерального учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна водных путей» в Омске стал единственным участником аукциона и выиграл право аренды участка акватории Иртыша на левом берегу площадью 150 тыс. кв. метров. Итоги торгов опубликованы на платформе ГИС «Торги».

Участок расположен в районе поселка Рыбачьего, напротив Первомайского пляжа. Офис филиала находится в непосредственной близости – на 3-й Островской улице.

Арендный срок составляет 19 лет и 11 месяцев, а цена права пользования – 2,4 млн рублей. В пояснительной записке уточняется, что с акватории запрещен забор воды.

Напомним, ранее стало известно, что в районах Омской области для медицинских работников государственных больниц будут закупать служебное жилье.

