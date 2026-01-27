Иностранные студенты из аграрного университета рассказали, как им живется в Омске

Студенты из Африки и Азии поделились: почему они выбрали для обучения Омский ГАУ, с какими трудностями они сталкиваются и что им нравится больше всего.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

Омский ГАУ занимается подготовкой иностранных студентов с 1980 года и успел накопить богатый опыт в этой сфере. Обучение не прекращалось на протяжении всех 45 лет, хотя менялись количество обучающихся из других стран и география.

Обозреватель РИА «Омск-информ» пообщался с руководителем отдела международных связей аграрного университета. А иностранные студенты поделились своими историями: почему они выбрали Омский ГАУ, как им здесь живется и где они будут трудиться в дальнейшем.

Ориентир на страны ШОС

В основном иностранные студенты Омского ГАУ – это граждане Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Но также учатся ребята из Афганистана, Азербайджана, Белоруссии, Бенина, Индонезии, Египта, Польши. Летом 2026 года ожидается зачисление студентов из Камеруна, Зимбабве, Туниса, Пакистана, Бангладеш, Казахстана, Киргизии и Китая.

В целом университет ориентируется на международное сотрудничество со странами ШОС и СНГ, а также на страны Африки и Ближнего Востока.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

– По состоянию на 1 октября 2025 года в Омском ГАУ обучается около 600 иностранных студентов из 11 стран, их число планируется увеличить до 1600 человек к 2030 году. Наибольшее количество студентов приезжает из Казахстана и обучается на агротехнологическом факультете, факультете агрохимии, почвоведения, экологии, природообразования и водопользования и на факультете ветеринарной медицины. Иностранные граждане также обучаются в университетском колледже агробизнеса и в аспирантуре. Наш вуз входит в ТОП-5 лидеров аграрного образования в России и на пространстве ШОС, – отметила руководитель отдела международных связей Омского ГАУ Анастасия Крикливая.

Русский язык и адаптация

Обучение студентов из других стран начинается с подготовительного отделения по русскому языку и специальным предметам, что дает возможность иностранным гражданам подготовиться к поступлению в университет. Особое внимание уделяется студентам из Китая, Индонезии и Вьетнама, для которых русский язык очень сложный, а вот студенты из франкоговорящей Африки осваивают его гораздо быстрее.

Пресс-служба Омского ГАУ

Для скорейшей адаптации иностранных студентов в университете создаются все условия. Помимо разнообразных образовательных программ предлагается большой цикл интересных внеучебных мероприятий.

Всем иностранным студентам предоставляется общежитие, которое считается одним из лучших в Омске. Создаются комфортные условия проживания, с учетом культурных и национальных особенностей. В планах – создание интернационального коридора в новом общежитии, где ребята из разных стран смогут больше общаться в неформальной обстановке.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

Спокойно отпустили учиться в Россию

Флаузи Флабиа Ананда из Индонезии в Омском ГАУ получает свое первое высшее образование. Первокурсница агротехнологического факультета станет специалистом по производству продуктов питания из растительного сырья.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

– Я из провинции Риау, это небольшой уютный городок в Индонезии. Я выбрала для обучения Россию, чтобы внести вклад в семейный бизнес, ориентированный на халяльное питание. В моей семье есть брат, который уже работает, и сестра, тоже студентка университета. Меня спокойно отпустили учиться так далеко, зная, что в России много индонезийских студентов, готовых помочь. У меня уже появились друзья, и учеба мне очень нравится, – рассказала Флабиа Ананда.

По ее словам, первые впечатления от университета были замечательными. Особенно запомнилась ознакомительная программа с посещением лаборатории, участием в кулинарных мастер-классах – студенты готовили «столыпинское» печенье и панкейки. Все вместе помогло адаптироваться к образовательной среде и принять окончательное решение об учебе в Омском ГАУ.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

В общежитии девушка живет одна в большой комнате со всеми удобствами, включая ванную комнату. Готовит еду сама, в основном рис, курицу и мясо.

В Индонезии не ставят жестких рамок. По окончании вуза в России у Флабии нет обязательств отработки у себя на родине, хотя она планирует вернуться домой.

Поскольку студенчество – время, когда нередко создаются семьи, мы задали вопрос, есть ли какие-то ограничения на этот счет.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

– Моя вера не ограничивает меня в выборе спутника жизни, если я выйду замуж за человека другой национальности, то последую за ним. Родители поддержат любой мой выбор, они уверены в моем будущем, – поделились Флабиа.

Магистрантка из Египта создаст новые сорта пшеницы

Магистрантка агротехнологического факультета Асмаа Идрис (полное имя Асмаа Идрис Идрис Котб) родом из Египта. В Россию приехала в 2023 году, чтобы изучать биотехнологию. У себя на родине ей стало известно, что в Омске работает лаборатория мирового уровня по оценке качества зерна и пшеницы Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

– Мое базовое образование – ботаника. В Египте я окончила университет, где изучала ботанику и микробиологию. Работая в исследовательском центре в Египте, я получила рекомендацию от профессора, который посоветовал мне Омский ГАУ для изучения пшеницы, очень рада, что продолжаю обучение в магистратуре именно здесь, – рассказала Асмаа Идрис.

Перед поступлением в магистратуру девушка год изучала русский язык, причем с нуля. Пока читает только научную литературу. Свою научно-исследовательскую работу она связывает с именами профессоров Омского ГАУ – Владимира Петровича Шаманина и Инны Владимировны Потоцкой. Планирует поступить в аспирантуру и работать под их руководством над созданием новых сортов пшеницы, устойчивых к суровым условиям климата и болезням.

Асмаа рассказала о своей семье, проживающей в Египте. Ее отец – инженер, брат – юрист, сестра – студентка бакалавриата.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

– По окончании обучения в России я обязана вернуться в свою страну и заниматься там наукой. Остаться здесь я не смогу по условиям контракта. Однако я буду иметь возможность приезжать в Россию в качестве приглашенного профессора. Планирую вернуться домой через три года, но летом, на каникулах, поеду в Египет отдохнуть, – поделилась Асмаа Идрис.

В общежитии она живет в отдельной комнате, сама себе готовит еду. За три года у нее появилось много друзей, в том числе русских, чеченцев и киргизов.

Асмаа призналась, что ей очень нравится территория Омского аграрного университета: здесь красиво в любое время года, много разных деревьев и растений, дышится легко. Но в Омске она пока мало что видела, покидает пределы университетского кампуса нечасто. Однако за время пребывания в России Асмаа уже побывала на всероссийских студенческих мероприятиях в Красноярске, Москве и Нижневартовске. А в декабре стала лауреатом всероссийского этапа конкурса для иностранных обучающихся «СтудRussia». Подведение итогов и награждение прошло в столице, от которой девушка осталась в полном восторге.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Намеренно выбрал холодную Сибирь

Африканец Виховано Акилас приехал в Омск из Бенина в начале января прошлого года, чтобы продолжить обучение в магистратуре по направлению «высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения». Таким образом, сбылась его давняя мечта.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

– После окончания научного лицея я поступил на факультет наук и технологий в университете Абомей-Калави, где изучал физику и химию. На третьем курсе я выбрал химию и получил бакалавра по фундаментальной химии. Меня постоянно интересовали исследования. Например, поиск терапевтических решений при проблемах здоровья, связанных с нарушениями иммунной системы, а также разработка питательных составов для продуктов питания, отвечающих разным потребностям общества. Я начал собственные исследовательские проекты: сбор методов, используемых разными социокультурными группами Бенина, Нигерии и других стран для решения проблем со здоровьем, – рассказал Виховано Акилас. Россию для обучения он выбрал из-за строгого подхода к образованию с сильной практической составляющей. – Многие мои университетские преподаватели, которые учились в России, подтверждают высокое качество обучения через свои достижения. Это основная причина, по которой многие африканцы приезжают в Россию учиться.

Виховано благодарен сотрудникам отдела международных связей университета, которые помогают ему адаптироваться и даже «играют роль родителей», благодаря чему мужчина смог пережить трудные моменты.

После магистратуры в Омском ГАУ он планирует защитить диссертацию в этом же университете, затем – продолжить научные исследования. А работать будет в структурах контроля стандартов и качества пищевой продукции.

Пресс-служба Омского ГАУ

Виховано признался, что географическое расположение Омска стало для него дополнительной мотивацией: поездка в регион с очень холодной погодой – новый жизненный опыт. Причем к суровому климату он адаптировался гораздо легче, чем к социуму – пока что ему не хватает неформального общения. И он еще надеется встретить настоящих друзей. Поэтому продолжает изучать тонкости русского языка, стремится лучше понимать и говорить на нем.

– Мне очень понравилась жизнь в студенческих общежитиях: там удобно, тихо и все очень хорошо организовано. В свободное время я обычно остаюсь в своей комнате, читаю, занимаюсь русской грамматикой, расширяю словарный запас, слушаю музыку. Иногда иду в центр города погулять или в ночной клуб потанцевать, когда мне очень скучно или грустно, – признался Виховано.

В магазинах Омска он смог найти все необходимое для приготовления блюд бенинской кухни и с удовольствием этим занимается.

Отбирают лучших

Конечно, мы не могли не поинтересоваться финансовой стороной вопроса. В Омском ГАУ предусмотрены различные формы финансирования обучения. За счет средств федерального бюджета России в основном есть возможность учиться для граждан Казахстана, Таджикистана, Киргизии и стран СНГ с видом на жительство в РФ. По квоте правительства Российской Федерации – для студентов из дальнего зарубежья.

Фото: пресс-служба Омского ГАУ

Отбор будущих бакалавров, магистрантов и специалистов из других стран ведется строго. Приезжают в результате лучшие из лучших, и здесь они максимально выкладываются: и в учебе, и в научно-исследовательской работе.

Добавим, что многие иностранные выпускники Омского ГАУ сделали блестящую карьеру в различных сферах по всему миру. И это не только сельское хозяйство, наука, управление бизнесом и руководство крупными компаниями, но и политика.