«МегаФон» занял первое место по качеству голосовой связи в России

«МегаФон» показал лучшие показатели качества голосовой связи по итогам независимого исследования компании DMTEL, проведенного в 82 городах страны в 2025 году.

Фото: пресс-служба МегаФон

Согласно результатам исследования компании DMTEL, оператор «МегаФон» стал лидером комплексной оценки, которая учитывала качество традиционных голосовых вызовов и звонков на базе технологии VoLTE. Анализ проводился на основе масштабного драйв-теста, охватившего восемь федеральных округов России.

В течение десяти месяцев специалисты преодолели около 30 тысяч километров и совершили порядка 328 тысяч голосовых соединений продолжительностью по две минуты в сетях четырех мобильных операторов. По итогам испытаний доля успешных соединений в сети «МегаФона» при традиционной голосовой связи составила 98,69 %, а среднее время установления вызова оказалось на 24 % ниже, чем у ближайшего конкурента.

Кроме того, оператор показал наивысшее среднее качество передачи речи. Значение показателя Mean Opinion Score (MOS) достигло 3,92 балла из 5 при обычных звонках. При использовании технологии VoLTE, позволяющей одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом, средняя оценка качества речи выросла до 4,45 балла, а доля успешных соединений составила 99,05 %.

Фото: пресс-служба МегаФон

– Голосовая связь остается базовой услугой для миллионов абонентов, – отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов. – «МегаФон» последовательно развивал возможности сети для общения пользователей, став первым оператором, запустившим VoLTE по всей стране, а после и в международном роуминге. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы наши абоненты могли всегда получать качественные услуги мобильной связи.

Высокие результаты стали следствием системной модернизации сети. В течение прошлого года инженеры «МегаФона» обновили на 30 % больше базовых станций по сравнению с предыдущим периодом. Существенные изменения коснулись и транспортной инфраструктуры: сегодня волоконно-оптические линии связи охватывают 89 % населенных пунктов с численностью более 10 тысяч жителей.