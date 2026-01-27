В центре Омска массово сдают в аренду павильоны в подземных переходах

Самые оживленные места предлагаются за символическую плату в месяц.

Фото: torgi.gov.ru

Омские власти ищут арендаторов для подземных переходов. Места предназначены для торговли как продуктами, так и другими товарами.

В переходе на пересечении Гагарина и Карла Либкнехта у остановки «Дом туриста» предпринимателям предлагают павильон площадью 8,6 кв. м. Сдавать место планируют по начальной стоимости от 11 тыс. рублей. При этом ежемесячный платеж составит 11,3 тыс. рублей.

Еще одно помещение в этом переходе площадью 8,3 кв. м. Начальная цена составляет 10,6 тыс. рублей.

Кроме того, вакантна площадь в переходе около кинотеатра «Маяковский». Площадь помещения под торговлю там составляет 8,8 кв. м. Начальная цена – 11,3 тыс. рублей.

Заявки на аукцион можно подать до 15 февраля. Торги планируются 17 февраля.