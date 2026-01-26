В Омской области проверят квартиры, выданные сиротам

Межведомственной комиссии предстоит оценить примерно 2500 жилых помещений.

В Омской области стартовали плановые проверки соблюдения условий найма жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, сообщили в региональном минимущества. Проверки будут проходить в течение всего 2026 года, специалистам предстоит проверить 2359 квартир, ранее переданных сиротам.

– Предварительно в адрес нанимателей жилых помещений будут направлены почтовые уведомления о предстоящем посещении межведомственной комиссией с участием представителей минимущества, министерства образования, министерства строительства и архитектуры, Государственной жилищной инспекции Омской области, органов опеки и попечительства, – пояснили в минимущества. – По итогам посещения и осмотра будет оформлен акт с подтверждением соблюдения условий договора, в случае обнаружения тех или иных недочетов будут направлены рекомендации об их устранении в установленные сроки.

Специалисты будут обращать внимание на сохранность предоставляемого оборудования, отсутствие перепланировок, как сироты вносят плату за жилье и коммунальные услуги, не сдаются ли квартиры в аренду и т. д.

– Итоги плановых проверок будут учтены при оценке социальной адаптации нанимателей жилых помещений из числа сирот межведомственной комиссией при региональном министерстве образования для дальнейшего переоформления договора спецнайма на социальный найм, дающего право на бесплатную приватизацию жилья, – отметили в министерстве имущественных отношений.

Замглавы ведомства Лилия Гулиева добавила, что для беспрепятственной приватизации предоставленной государством квартиры сиротам важно обеспечить доступ в нее для планового обследования специалистами, а также соблюдать условия договора спецнайма.