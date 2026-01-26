Бывший омский студент стал министром здравоохранения на Камчатке

Его стаж работы – 25 лет.

Губернатор Камчатского края назначил новым министром здравоохранения региона Александра Нохрина, выпускника Омской государственной медицинской академии. Его вступление в должность запланировано на 2 февраля.

Глава региона подчеркнул, что это назначение направлено на усиление руководящего состава ведомства для решения системных задач, включая преодоление кадрового дефицита, оптимизацию записи на прием и развитие профилактической медицины.

Александр Нохрин родился в 1975 году. После окончания Омской медакадемии он прошел подготовку по анестезиологии и реаниматологии, а также по специальности «общественное здоровье и организация здравоохранения». Дополнительно получил степень магистра менеджмента. Его профессиональный путь начался в 1998 году в Тюменской области, где он работал врачом-реаниматологом.

С 2001 года карьера Нохрина была связана с Ханты-Мансийским автономным округом, где он занимал должности в перинатальном и кардиологическом центрах. С 2018 по 2026 год он возглавлял Лангепасскую городскую больницу. В 2021 году Нохрин стал финалистом конкурса «Лидеры России» в треке «Здравоохранение».

Параллельно он занимался законотворческой работой в качестве депутата Думы ХМАО, инициировав проект по сокращению дефицита медицинских кадров. Его заслуги отмечены знаком «Отличник здравоохранения РФ» и почетной грамотой Минздрава России.