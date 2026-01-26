Омское небо объявлено опасным

Синоптики предупредили о первой степени НМУ.

Фото: freepik.com

Сегодня, 26 января, синоптики Обь-Иртышское УГМС сообщили о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в Омске и Омской области. Режим НМУ первой степени будет действовать с 20:00 26 января до 8:00 27 января.

Специалисты предупреждают, что в этот период атмосферные условия будут затруднять рассеивание вредных примесей, что может негативно сказаться на качестве воздуха.

Омичам рекомендовано ограничить пребывание на улице, по возможности не открывать окна и избегать физических нагрузок на свежем воздухе.

Промышленные предприятия обязаны снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в условиях НМУ.