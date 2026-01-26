Омич оказался за решеткой из-за аферы с документами мигрантов

Мужчина заключен под стражу до марта.

МВД России по Омской области

Куйбышевский районный суд Омска вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 31-летнего омича, обвиняемого в фиктивной регистрации иностранца (п. «а» ч. 2 ст. 322.2 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый вместе с другим лицом подготовил и направил в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами из Узбекистана.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, посредством оформления мигрантов на работу омичи пытались заработать, а мигранты – продлить срок пребывания в стране и избежать наказания за нарушение миграционного законодательства. Подготовленные фальшивые трудовые контракты позволили сотрудникам миграционной службы принять решения о продлении сроков действия патентов иностранных граждан, хотя оснований для этого не было.

Срок меры пресечения установлен до 8 марта 2026 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу, и суд разъяснил сроки и порядок его обжалования.