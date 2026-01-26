Омск-Информ
На севере Омской области центральная котельная внезапно осталась без топлива

Древесная щепа, которой топили котлы, оказалась некачественной.

Сегодня, 26 января, администрация Тарского района сообщила о переходе котельной № 14 (центральная) на мазут и газ.

Как рассказали представители районных властей, раньше котельную топили щепой, однако последняя поставка оказалась некачественной: из-за проблем со стороны подрядчика, выработка теплосети упала на 10 градусов ниже нормы.

– Временное прекращение подачи древесной щепы в котельную вызвано техническими неисправностями оборудования у поставщика и низкими температурами ниже средней нормы на 10 градусов, – рассказали в администрации района.

Также чиновники заявили, что подрядчик пообещал исправить оборудование завтра, а новая партия щепы придет в Тару через неделю. После всех мероприятий оплату за оказанные услуги теплоснабжения пересчитают.

