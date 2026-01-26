Хоценко оценил реализацию инвестпроекта по застройке Амурского поселка в Омске

Проект комплексного развития территории включает жилищное строительство и создание социальной инфраструктуры для нового микрорайона.

Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом в ходе рабочей поездки по строительным площадкам города ознакомился с ходом реализации масштабного инвестиционного проекта в микрорайонах № 1 и 2 жилого комплекса «Амурский-2».

Одним из ключевых объектов стало место планируемого строительства школы на 2100 мест в микрорайоне № 1. Новый образовательный комплекс должен обеспечить потребности активно развивающегося жилого района и стать важным элементом социальной инфраструктуры.

В рамках рабочей встречи с руководством группы компаний «Стройбетон» Виталий Хоценко и Сергей Шелест обсудили темпы жилищного строительства и выполнение обязательств инвестора. Проект предусматривает комплексное развитие территории – наряду с возведением многоквартирных домов создаются объекты социальной и общественной инфраструктуры. В соответствии с трехсторонним соглашением часть квартир передается для решения социальных задач, включая обеспечение жильем детей-сирот и граждан, переселяемых из аварийного фонда.

Рабочая поездка позволила оценить синхронизацию застройки с развитием социальной среды. Такой подход формирует комфортные городские пространства и соответствует приоритетам региональной политики в сфере комплексного развития территорий.