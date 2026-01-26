В Омске начали строительство самой большой школы в регионе

Подрядчик уже завершает строительство детского сада.

Фото: t.me/HocenkoVP

В Омске приступили к строительству огромной школы в микрорайоне Амурский-2. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, который сегодня, 26 января, посетил стройплощадку детского сада в этом же микрорайоне.

Как рассказал глава региона, подрядчик, в лице группы компаний «Стройбетон», уже приступил к строительству самой большой школы в Омской области.

– Он приступает к строительству школы на 2100 мест. Она будет самой большой в регионе – более 30 тыс. кв. метров, – рассказал губернатор в своем телеграм-канале.

Что касается нового дошкольного учреждения, то детский сад готов на 70 %. Сейчас завершены основные этапы строительства: готовы стены и перегородки, кровля и оконные блоки, облицовка фасада, устроены наружные инженерные сети, а также проведено благоустройство прилегающей территории.

Сейчас рабочие занимаются отделочными работами, ведут монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован к осени 2026 года.