22 омских чиновника попались на халатном отношении к гостайне

К ответственности привлекли более 50 организаций.

Omskinform.ru

В УФСБ России по Омской области подвели итоги работы по защите государственной тайны в 2025 году. По словам представителя ведомства Ирины Руснак, плановые проверки выявили множество нарушений на предприятиях, имеющих допуск к секретным данным.

Так, в адрес организаций было внесено 22 представления об устранении причин, создающих угрозу утечки информации по техническим каналам. За эти нарушения к административной ответственности были привлечены 22 должностных лица.

Специалисты Управления провели оценку защищенности социально значимых объектов городской инфраструктуры. На восьми критически важных объектах выявлены недостатки в используемом программном обеспечении, которые могут позволить получить незаконный доступ к инфосистемам и нарушить их штатный режим работы. Руководству организаций даны конкретные рекомендации по устранению этих недостатков.

Также зафиксированы факты нарушений в области соблюдения лицензионных условий. По результатам проверки режима секретности на отдельных предприятиях вынесены 62 постановления о привлечении к административной ответственности и 50 – способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.