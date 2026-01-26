В Омской области на выплаты педагогам и студентам выделили 1,5 млрд рублей

Деньги получат работники сферы дополнительного образования и студенты-целевики из педуниверситета.

Фото: Freepik.com

Правительство Омской области распределило муниципалитетам около 1,5 млрд рублей на выплаты работникам дополнительного образования, а также выделило 21,7 млн рублей на поддержку будущих педагогов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выплаты педагогам, работающим в сельских районах области, будут производиться в 2026–2027 годах. Что касается студентов педагогического университета, то материальное стимулирование предназначено для тех, кто заключил договор о целевом обучении. Таких в ОмГПУ 308 человек: 206 выпускников, поступивших на целевые места, и 102 студента, заключивших договоры в прошлом и 2024 годах. В зависимости от курса обучения они получают стипендии от 10 до 20 тыс. рублей.

– Реализация этих мер уже дала ощутимый результат: количество абитуриентов, поступивших на целевые места педагогического профиля, выросло на 15 % по сравнению с прошлым годом, – отметил губернатор.

В планах омских властей – ежегодно привлекать около 130 целевиков. Это позволит динамично пополнять систему образования профессионально подготовленными кадрами, а самим выпускникам даст гарантированное трудоустройство.

Добавим, что договоры о целевом обучении заключаются между абитуриентами и студентами с одной стороны и муниципальными органами управления образованием – с другой. В 2025 году в программе участвовало 20 районов области.