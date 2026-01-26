Омский ГАУ запускает весенний цикл лекториев для дачников и садоводов

В программу входят лекции и мастер-классы с презентациями.

Omskinform.ru

В Омске в преддверии начала дачного сезона Садовый центр Омского государственного аграрного университета открывает серию образовательных лекториев для садоводов и огородников.

Проект «Дачные лектории» включает девять тематических блоков. В программе – лекции и практические мастер-классы с презентациями, посвященные выращиванию овощных культур, организации «зеленого конвейера», уходу за плодовыми и декоративными растениями.

Участники смогут получить прикладные знания по прививке, обрезке и формированию деревьев, а также рекомендации по выращиванию винограда, земляники и других популярных культур для приусадебных участков.

Занятия будут проходить по адресу: Институтская площадь, 1, первый учебный корпус Омского ГАУ, аудитория 404. Остановка общественного транспорта – «Аграрный университет». С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ОмГАУ. Вход на лекции свободный.