ГК «Титан» модернизирует лабораторию для тестирования катализаторов в Омске

С начала 2026 года в работу введены три современные установки российского производства для тестирования гетерогенных катализаторов.

Фото: пресс-служба ГК Титан

Группа компаний «Титан» обновляет научно-испытательные лаборатории инжинирингового центра в Омске.

Новое оборудование предназначено для проведения испытаний катализаторов дегидрирования изобутана, определения механической прочности материалов, а также анализа фракционного состава катализаторов. Все установки интегрированы в действующую систему лабораторных исследований и работают в соответствии с отраслевыми стандартами.

Высокая степень автоматизации позволяет оперативно настраивать оборудование под конкретные задачи. Результаты испытаний используются для корректировки параметров синтеза катализаторов и подтверждения их соответствия техническим требованиям.

– Новые установки тестирования катализаторов являются инструментом, который действительно отвечает всем потребностям науки – точность, надежность и гибкость, – отметила Ольга Трифонова, руководитель инжинирингового центра ГК «Титан». – Это инвестиция в будущее, которая позволяет нам полностью контролировать производственный процесс, обеспечивая высокое качество нашей продукции, повышая нашу конкурентоспособность на рынке.

Применение модернизированного оборудования позволяет сократить цикл испытаний, усилить входной контроль катализаторов и повысить эффективность процессов получения изобутана. В дальнейшем этот продукт используется на заводе «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») при производстве высокооктановой присадки для моторного топлива МТБЭ и низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена.

Катализаторы являются ключевым элементом химико-технологических процессов, определяющим стабильность производства и качество конечной продукции. В настоящее время большинство катализаторов, применяемых на «Омском каучуке», имеют отечественное происхождение. Параллельно ГК «Титан» реализует проекты по импортозамещению катализаторных технологий, востребованных российской химической промышленностью.