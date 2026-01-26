Раскрыто, сколько омичей не дожили до пенсии

Теперь их выплаты заберут наследники.

Фото создано при помощи ИИ

В Соцфонде России по Омской области рассказали, сколько омичей не дожили до пенсии. Напомним, что в случае смерти до назначения выплат, на средства могут претендовать родственники умершего.

Так, в 2025 году такие выплаты получили 1944 наследника, чьи близкие ушли из жизни до назначения выплат из пенсионных накоплений.

Как пояснили в Соцфонде, гражданин может заранее определить, кто унаследует его пенсионные накопления, подав соответствующее заявление в отделение СФР. В заявлении можно указать одного или нескольких правопреемников и определить долю каждого.

Если заявление не было подано, право на получение накоплений переходит по закону. Первоочередными наследниками являются дети, супруги, родители и усыновители умершего. Вторыми в очереди идут братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Для получения накоплений необходимо подать заявление в срок до истечения полугода со дня смерти родственника, обратившись в клиентскую службу СФР. Если срок пропущен – придется идти в суд.

Размер выплаты зависит от суммы средств, учтенных на индивидуальном лицевом счете гражданина для формирования накопительной пенсии.