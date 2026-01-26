Александрина, Эллен, Теон: омички называют малышей редкими греческими именами

Самым популярным именем для девочек остается София, а для мальчиков – Михаил.

В воскресенье, 25 января 2026 года, на сайте ЗАГС были обновлены данные о популярных и редких именах, которые родители в регионах, включая Омскую область, выбирают для своих новорожденных детей.

Среди омичей в этом году стали популярны старинные имена Василиса и Варвара. Однако самым популярным именем для девочек остается София, а в пятерку лидеров также входят Ева и Анна.

Что касается мужских имен, то в Омской области лидирует Михаил. Также родители часто выбирают имена Александр, Артем, Роман и Матвей.

К редким именам в регионе относятся женские имена Кармелита, Александрина, Жансу, Гулбахор и Эллен, а среди мужских – Шамиль, Давлат, Теон, Ник и Нуржан.