В Омской области телевещание будет прерываться несколько дней подряд

Максимальный период перебоев – 4 дня.

Фото создано при помощи ИИ

На этой неделе, с 26 января по 1 февраля, в некоторых местах Омской области временно отключится телевидение. Информация об этом опубликована на официальном сайте РТРС. Согласно предоставленной информации, в нескольких населенных пунктах региона такие отключения будут происходить в течение нескольких дней подряд.

В частности, в селе Ингалы Большереченского района отключения запланированы на четыре дня подряд – с 27 по 30 января, с 9:00 до 18:00. В райцентре Саргатское перебои в трансляции ожидаются в том же временном промежутке, но в течение трех дней – с 27 по 29 января.

Кроме того, временные трудности с просмотром телевизора возможны в понедельник, 26 января 2026 года, в Исилькуле. Однако предполагается, что они будут кратковременными – примерно с 10:00 до 12:00. Во вторник, 27 января, временные отключения телетрансляции возможны в селе Веселая Поляна Любинского района (с 10:00 до 15:00) и в Таре (с 8:00 до 17:00). В среду, 28 января, в промежутке с 13:00 до 17:00 сбои вероятны в Русской Поляне, тогда как в селе Уленкуль Большереченского района они могут наступить с 11:00 до 17:00. В четверг, 29 января, трудности с просмотром телевизора примерно с 10:00 до 16:00 могут ожидать жителей Большеречья.

Как рассказали в РТРС, причина временных отключений заключается в необходимости проведения профилактических и других плановых работ, затрагивающих передатчики телесигнала.