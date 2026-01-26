Омская полиция вступилась за канадцев в международном деле с угнанным пикапом

Машину потеряли в Канаде, купили в Иркутске, а нашли в Омске.

Управление МВД России по Омской области

В арбитражных судах продолжается спор между правоохранительными органами Омска и иркутской компанией «Байкал-Трэвел» из-за автомобиля, приобретенного предпринимателями. Согласно материалам дела, транспортное средство имеет «темное прошлое», которое стороны пытаются выяснить в ходе судебных разбирательств после его изъятия. На данный момент дело уже рассмотрено в кассационной инстанции.

Из документов следует, что оспариваемый внедорожник марки «Додж РАМ 1500» был куплен в феврале 2023 года у коммерческой организации с гарантией отсутствия обременений. Впоследствии внедорожник перепродали. В апреле 2024 года выяснилось, что он находится в международном розыске по запросу Канады через Интерпол, после чего омские правоохранительные органы изъяли его и поместили на спецхранение.

– Из письма НЦБ Интерпола от 21.06.2024 № 38/903 следует, что 15.05.2024 в адрес правоохранительных органов Канады направлены сведения об обнаружении ТС, находящегося в международном розыске, запрошена дополнительная информация, касающаяся данного вопроса. Контрольная дата хранения информации о розыске ТС – 06.12.2027, – сказано в документах дела.

Компания «Байкал-Трэвел» обратилась в суд, утверждая, что сведения о международном розыске автомобиля на территории России основаны на неподтвержденных данных о том, что автомобиль был утрачен в Канаде в результате преступления или противоправных действий. Это, по мнению компании, препятствует ей реализовать права собственника как добросовестного приобретателя.

В первой инстанции иск был удовлетворен частично: суд признал отсутствие сведений о международном розыске автомобиля по линии Интерпола на территории России и обязал УМВД России по городу Омску вернуть автомобиль компании. Однако в УМВД по Омской области в жалобе настаивали, что объявление автомобиля в розыск и его статус свидетельствуют о наличии возбужденного уголовного дела в Канаде по факту хищения автомобиля и наличии потерпевшего, которому причинен материальный ущерб. Они также отметили, что снять автомобиль с учета в качестве разыскиваемого по каналам Интерпола могут только канадские правоохранители.

– Признаны отсутствующими сведения о международном розыске ТС по линии Интерпола на территории Российской Федерации, на УМВД России по городу Омску возложена обязанность возвратить обществу спорный автомобиль. В удовлетворении остальной части иска отказано, – сказано в материалах разбирательства.

В решении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа указано, что доводы омской полиции о невозможности проведения процедур снятия с учета в качестве разыскиваемого по линии Интерпола являются правомерными. В результате дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции с учетом этих обстоятельств.