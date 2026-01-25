В Омске у инженера-геодезиста похитили более 300 тысяч рублей через «инспектора ФНС»

Женщина перевела деньги на «безопасный счет» по указанию фальшивого сотрудника Центробанка.

omskinform.ru

В полицию поступило заявление от 34-летней жительницы Советского округа, инженера-геодезиста. Мошенники убедили ее перевести деньги, после чего женщина осталась без крупной суммы.

Схема началась со звонка от «инспектора ФНС», который сообщил о непрохождении налоговой проверки. После этого на почту потерпевшей пришло поддельное письмо якобы с портала «Госуслуги» о входе в аккаунт и утечке персональных данных.

Женщина позвонила по номеру, указанному в письме. В «службе поддержки» заявили, что помочь может только Центробанк, и предложили продолжить общение в мессенджере. Собеседник настаивал на конфиденциальности общения, угрожая уголовным преследованием в случае разглашения.

Единственным выходом, по их словам, было перевести накопления на «безопасный счет». При обналичивании средств в банках сотрудники интересовались, не является ли она жертвой мошенников, однако по указанию «сотрудника Центробанка» женщина отрицала. В итоге на счет злоумышленников было перечислено 324 тысячи рублей.

Позже в полиции потерпевшая рассказала, что о подобных схемах уже слышала, в том числе из домового чата в мессенджере, где регулярно публикуют профилактические сообщения.

Следователь ОП № 7 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве.