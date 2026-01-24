Станет архитектурной доминантой: мост у Телецентра в Омске ремонтируют сразу 100 рабочих

Ремонт идет по графику.

"СтройТраст"

Сегодня на заседании межведомственного штаба по координации строительства и капитального ремонта в Омске чиновники вновь обсудили обновление моста имени 60-летия ВЛКСМ. Как сообщили в облправительстве, подрядчик выполняет ремонт по плану.

Сейчас на мосту продолжается усиление несущих конструкций, ремонт опор, обновление пролетного строения и монтаж новых элементов инфраструктуры. На объекте круглосуточно работает более ста специалистов.

– Обновленный мост имени 60-летия ВЛКСМ станет не просто современной транспортной артерией, надежно соединяющей левый и правый берега Иртыша, но и выразительной архитектурной доминантой, которая подчеркнет развитие Омска как современного и динамичного города, – сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем ТГ-канале.

Напомним, капитальным ремонтом моста, который обошелся бюджету Омска в 2,8 млрд рублей, занимается компания «Стройтраст». Работы начались в конце ноября 2024 года. Завершить ремонт планируется уже в этом году.