Омич на один день сделал проезд в томском транспорте бесплатным

Льгота будет действовать только для студентов в Татьянин день.

администрация Томска

Ставший мэром Томска омич Дмитрий Махиня сделал подарок студентам на 25 января. Он сделал для них бесплатным проезд в городских троллейбусах и трамваях.

– Принял решение в этом году снова ввести бесплатный проезд для студентов в их праздник. 25 января весь день студенты смогут ездить на электротранспорте по студбилету. Впервые мы ввели это в прошлом году и получили большой положительный отклик от молодежи, – сообщил в своих соцсетях Махиня.

Отметим, что в автобусах льгота действовать не будет.

Напомним, до того как занять пост мэра Томска, Махиня работал в министерстве имущественных отношений Омской области, потом в департаменте имущественных отношений омской мэрии.