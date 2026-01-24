Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Молодые омичи смогут бесплатно посетить каток около СКК Блинова

Льгота будет действовать только один день.

Завтра, 25 января, часть омичей сможет бесплатно покататься на катке у СКК им. Блинова. Льгота будет действовать на выход на лед для студентов и Татьян. При себе необходимо иметь студенческий билет или документ, удостоверяющий личность.

Прокат коньков останется платным. Он обойдется в 250 рублей.

Отметим, что каток завтра работает c 11:00 до 22:30.

·Общество

Молодые омичи смогут бесплатно посетить каток около СКК Блинова

Льгота будет действовать только один день.

Завтра, 25 января, часть омичей сможет бесплатно покататься на катке у СКК им. Блинова. Льгота будет действовать на выход на лед для студентов и Татьян. При себе необходимо иметь студенческий билет или документ, удостоверяющий личность.

Прокат коньков останется платным. Он обойдется в 250 рублей.

Отметим, что каток завтра работает c 11:00 до 22:30.