Поставят отечественные котлы: в Омской области модернизируют отопление частных домов

Сделать это чиновники планируют на федеральные деньги.

Omskinform.ru

Омская область примет участие в федеральной программе модернизации отопления в частных домах. В 2026 году на эти цели из бюджета страны выделят более 5,1 млрд рублей.

На эти средства в негазифицированных населенных пунктах модернизируют системы отопления, заменив котлы. Вместо тех, что стоят сейчас, власти установят агрегаты отечественного производства с коэффициентом полезного действия не менее 84 % и сниженным воздействием на окружающую среду.

На одно домовладение при этом панируется тратить до 700 тыс. рублей. Приоритетное право на участие в программе получат льготники: ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации, многодетные и малоимущие, инвалиды и одинокие пенсионеры.

По оценке министра энергетики и ЖКХ региона Владимира Шнипко, программа может охватить до 40 тысяч домов в Омской области.