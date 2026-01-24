Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Дважды был ранен: на СВО погиб молодой житель Омской области

С ним попрощаются завтра.

На СВО погиб 25-летний житель Омской области Данила Проскура. Завтра, 25 января, в селе Ивановка Москаленского района Омской области состоится прощание.

Родился Даниил 4 октября 2000 года. Его призвали в армию 23 сентября 2022 года. За время службы дважды получил ранения. Получил медаль «За отвагу» и грамоту за мужество.

– Данил был жизнерадостным и позитивным человеком. Его улыбка могла осветить даже самые темные дни. Он активно занимался спортом, вдохновляя окружающих на достижения, – сообщается в паблике «Люди из Сибири | Омская область».

Отметим, что в местной администрации про прощание не сообщали.

·Общество

Дважды был ранен: на СВО погиб молодой житель Омской области

С ним попрощаются завтра.

На СВО погиб 25-летний житель Омской области Данила Проскура. Завтра, 25 января, в селе Ивановка Москаленского района Омской области состоится прощание.

Родился Даниил 4 октября 2000 года. Его призвали в армию 23 сентября 2022 года. За время службы дважды получил ранения. Получил медаль «За отвагу» и грамоту за мужество.

– Данил был жизнерадостным и позитивным человеком. Его улыбка могла осветить даже самые темные дни. Он активно занимался спортом, вдохновляя окружающих на достижения, – сообщается в паблике «Люди из Сибири | Омская область».

Отметим, что в местной администрации про прощание не сообщали.