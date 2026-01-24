Омск-Информ
·Образование

Омские школы подготовят к нештатным ситуациям после поножовщины в Нижнекамске

Власти считают, что образовательные организации должны быть готовы.

Сегодня на оперативном совещании губернатор Виталий Хоценко поручил министерству образования провести комплексную проверку безопасности во всех омских школах. Специалисты не только оценят меры безопасности. При необходимости правоохранители проведут учения и тренировки.

– Решение принято по итогам анализа информации о чрезвычайном происшествии в одном из регионов страны, где подросток пронес холодное оружие в образовательное учреждение, – сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, 22 января 13-летний мальчик в Нижнекамске принес в школу нож и напал на уборщицу. В итоге оба попали в больницу.

